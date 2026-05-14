Neustadt an der Donau
Autozulieferer Mahle will Werk Neustadt schließen
Der Autozulieferer Mahle will seinen Standort im bayerischen Neustadt an der Donau mit rund 350 Beschäftigten im ersten Halbjahr 2027 schließen. Der Vorstand "rechtfertigt" das damit, dass „ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb unmöglich" sei. Zu Deutsch: Weil der erwartete Maximalprofit derzeit nicht mehr möglich erscheint, sollen die Existenzen der Arbeiterinnen, Arbeiter und ihrer Familien kaputtgemacht werden. Die IG Metall droht mit unbefristetem Streik. Am 24-Stunden-Warnstreik am 12. Mai haben sich 300 Kolleginnen und Kollegen beteiligt.