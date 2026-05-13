Belgien
Brüssel: 75.000 protestieren gegen Kürzungsprogramm der Regierung
Rund 75.000 Menschen zogen am Dienstag durch die Straßen von Brüssel. Aufgerufen hatten die drei größten Gewerkschaften des Landes gegen das Krisenprogramm der De Wever Regierung. Die Gewerkschaften verurteilten eine Rentenreform, durch die Arbeitnehmer schlechter gestellt werden. Zudem kritisierten sie scharf einen Angriff auf die automatische Lohnindexierung. Die Kundgebung fand vor dem Hintergrund stark steigender Energiepreise statt. Der öffentliche Nahverkehr im gesamten Land verkehrte den ganzen Tag nur eingeschränkt. Der Flughafen Charleroi strich sämtliche für diesen Tag angesetzten Flüge.