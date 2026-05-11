Buchvorstellung von „Von Marcos zu Marcos“

Das Buch ist interessant für Personen mit Interesse an gesellschaftlichen Verhältnissen, durch welche Faktoren diese geprägt werden und wie Menschen Widerstand leisten. Es beeindruckt durch seine Themenvielfalt. Insgesamt haben sich 30 philippinische und deutsche Autorinnen und Autoren an der Erstellung des Buches beteiligt. Besonders erwähnenswert ist, dass es sich um das zurzeit einzige Sachbuch mit dem Fokus „jüngere und jüngste Entwicklungen in den Philippinen“ handelt.



Unter den Zuhörenden, zu denen auch Cynthia und Siegfried gehörten, ein Paar von den Philippinen, das kürzlich in Deutschland Asyl erhalten hat, entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Beiträge in englischer Sprache wurden von Sarah übersetzt.

Die Themen rankten sich um die geostrategische Lage der Philippinen, den Konflikt der USA mit China, in dem die USA die Philippinen als Militärstützpunkt ausnutzen, Unterschiede zwischen Marcos sen. und Marcos jun., veränderte Formen des Widerstands seit 1965 und die Korruption als zurzeit größtes Problem in den Philippinen.



Die Herausgeber erzählten zudem von eigenen Erlebnissen, die sie bei Aufenthalten in den Philippinen gemacht hatten. Zuletzt las Jörg Schwieger noch einen Buchausschnitt zur aktuellen Lage der Philippinen unter Marcos junior vor.



Wenn wir auch nur ein kleiner Kreis von Zuhörenden waren, von denen viele den Deutsch-Philippinischen Freunden angehörten, so war es trotz allem eine gelungene Veranstaltung.

Eine ausführliche Rezension des Buches findet sich auf Rote Fahne News