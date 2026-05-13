Argentinien
Buenos Aires: Massenprotest gegen Präsident Milei
Am Dienstag zogen riesige Protestzüge durch Städte in ganz Argentinien – darunter die Hauptstadt Buenos Aires sowie Córdoba, Mendoza und Tucumán. Die Demonstranten forderten die Regierung des faschistischen Präsidenten Javier Milei auf, ein Gesetz zur Hochschulfinanzierung umzusetzen, das im Mittelpunkt einer langanhaltenden politischen Auseinandersetzung steht. In Buenos Aires gipfelte der Marsch auf der Plaza de Mayo, wo sich der Präsidentenpalast befindet, und erstreckte sich bis in die umliegenden Straßen. Die Organisatoren schätzten, dass in der Hauptstadt rund 600.000 Studierende, Hochschulmitarbeiter, Gewerkschaftsmitglieder und Anhänger der Opposition an dem Protest teilnahmen, während landesweit insgesamt 1,5 Millionen Menschen beteiligt waren.