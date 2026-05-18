Bundesbauministerium will beim Wohngeld sparen

Wie die faschistische AfD Sachsen-Anhalt vier Monate vor der Landtagswahl öffentlich erklärt hat, plant sie im Falle eines Wahlsiegs einen umfassenden personellen Umbau in den Ministerien und Landesbehörden. Unter anderem sollen Abteilungs- und Referatsleitungen mit ihr nahestehendem Personal besetzt werden. Es geht bewusst um Schlüsselpositionen. Offen erklärt die AfD, dass ein „CDU-geprägter Ministerialapparat“ die zentralen Vorhaben der AfD als Regierungspartei verzögern oder ausbremsen könnte. Mit dieser geplanten Maßnahme orientiert sich die AfD voll am Vorbild der Trump-Administration in den USA. Nach der zweiten Machtübernahme Trumps als US-Präsident trieb seine Administration einen großflächigen Umbau des Staatsapparats voran, unter anderem durch die Schwächung des Kündigungsschutzes für Zehntausende Bundesbeschäftigte.