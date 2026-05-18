Bundesregierung

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Bundesbauministerium will beim Wohngeld sparen

Laut der Bundessprecherin der Grünen Jugend sollen im Bundeshaushalt 2027 rund eine Milliarde Euro beim Wohngeld eingespart werden. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll das Bauministerium im Bundeshaushalt 2027 eine Milliarde Euro sparen und will diese Vorgabe laut Ministerium durch eine „Neustrukturierung des Wohngeldes“ erfüllen.¹