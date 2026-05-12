Demonstration zum Nakba-Tag

Wir demonstrieren zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und für ein Ende des Völkermords. Am 15. Mai 1948 begann die Nakba, die Vertreibung von fast 800.000 Palästinenser*innen aus ihrer Heimat. Seither haben sie nie aufgehört, um ihre Befreiung, um ein würdiges Leben in Palästina zu kämpfen. Der Nakba-Tag ist ein weltweiter Kampftag.

Palästina wird leben! Nie wieder Völkermord!

Der Nahe Osten steht in Flammen. Wir protestieren auch gegen den Angriffskrieg der USA und Israel gegen den Iran. Solidarität für das iranische Volk! Der Libanon droht, zu einem zweiten Gaza zu werden. Wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg. So weit lassen wir es nicht kommen!

Diese Aktion ist eine Initiative der Gaza-Solidaritäts-AG des Jugendverbands REBELL. Wir wollen diese Aktion als Bündnis-Projekt vorbereiten und durchführen. Wenn Ihr mitmachen wollt, meldet Euch bei uns per E-Mail oder bei Instagram unter rebell_essen_gelsenkirchen gerne mit Eurem Logo.

Demonstration / Kundgebung Freitag, 15. Mai 17 Uhr Allee-Center (Winkhausstr.) Altenessen

Hier gibt es den Flyer zum Doanload!