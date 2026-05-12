Der Faschismus wurde 1945 militärisch besiegt, und die Leichen seiner Tyrannen wurden unter den Trümmern Berlins begraben. Aber ist der Faschismus tot?

Nein. Er ist nicht tot.

Denn der Faschismus ist keine Person und keine Fahne, die man verbrennt. Der Faschismus ist ein Ungeheuer mit Wurzeln, und diese Wurzeln leben noch, sie pulsieren … solange der Imperialismus besteht.

Der Imperialismus ist der faule Boden, der den Faschismus gestern hervorgebracht hat und der heute die Brutalität in neuen Formen und unter verschiedenen Masken reproduziert.

Seht euch um...

Ist das nicht die Brutalität mit neuen Masken?

Wenn ein Narzisst wie Trump vor allen Kameras der Welt auftritt und damit prahlt, dass sie „wie Piraten“ Öltanker auf hoher See entern und kontrollieren … und es mit Stolz sagt: „Das ist ein profitables Geschäft!“ Welche Dreistigkeit ist das? Welche offene Erklärung, dass das Gesetz des Dschungels ihr Gesetz ist?

Ist das nicht die Brutalität?

Wenn derselbe Mann damit prahlt, dass er seine Hand auf das Öl Venezuelas legt, auf die Lebensgrundlage eines ganzen Volkes, es am helllichten Tag stiehlt und das als Erfolg betrachtet?

Ist das nicht die Brutalität?

Wenn das Besatzungsregime die Schiffe der „Flottille der Standhaftigkeit“ in internationalen Gewässern kapert und Aktivisten entführt, deren einzige Waffen Mehl und Medikamente sind – die meisten von ihnen Europäer, die gekommen sind, um die Belagerung von zwei Millionen Menschen zu durchbrechen, die in Gaza verhungern...