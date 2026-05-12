Hashem Qasem zum 8. Mai in Essen
Der Faschismus ist ein Ungeheuer mit Wurzeln, und diese Wurzeln leben noch
Hashem Qasem hielt diesen Beitrag auf der Auftaktkundgebung zur Demonstration des Internationalistischen Bündnisses am 8. Mai in Essen. Er ist einer der Initiatoren der Solidaritätsorganisation „Palästina muss leben!“ und langjähriger Aktivist des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). Er hat den Beitrag der Roten Fahne Redaktion zur Verfügung gestellt. Wir dokumentieren ihn gerne:
Der Faschismus wurde 1945 militärisch besiegt, und die Leichen seiner Tyrannen wurden unter den Trümmern Berlins begraben. Aber ist der Faschismus tot?
Nein. Er ist nicht tot.
Seht euch um...
Ist das nicht die Brutalität?
Wenn derselbe Mann damit prahlt, dass er seine Hand auf das Öl Venezuelas legt, auf die Lebensgrundlage eines ganzen Volkes, es am helllichten Tag stiehlt und das als Erfolg betrachtet?
Ist das nicht die Brutalität?
Wo ist Europa? Wo sind die „Werte“ der Europäischen Union? Totenstille. Beschämende Komplizenschaft.
Mit Ausnahme freier Stimmen aus Spanien, Irland und Slowenien, während der Rest bis über beide Ohren in Doppelmoral versunken ist.
Netanjahu tötet Kinder, reißt Häuser über ihren Bewohnern ein und lässt ein ganzes Volk hungern … und keine echte Haltung.
Aber wenn ein Zehntel davon anderswo geschehen würde, stünde die Welt nicht mehr still.
Ihr Söhne unserer unterdrückten Völker: Diese Doppelmoral ist kein Fehler … sie ist Politik.
Diese Piraterie ist keine Ausnahme … sie ist das System. Sie lehren euch die Verzweiflung. Sie wollen euch einreden, dass diese Welt ohne Gerechtigkeit ist und dass der Starke den Schwachen frisst.
Aber wir sagen ihnen: Nein.
Der wahre Sieg ist noch nicht geschrieben! Der wahre Sieg wird erst geschrieben, wenn die Wurzel fällt … wenn der Imperialismus fällt. Diese faule Wurzel jeder Zerstörung, die Quelle jeder Katastrophe, die ihr heute von Venezuela bis Palästina seht.
Der Faschismus wurde als Armee besiegt, aber er wird als Idee, als System, als Struktur besiegt werden … erst dann, wenn wir den Imperialismus begraben, der ihn nährt.
Also schweigt nicht. Verzweifelt nicht.
Jedes gekaperte Schiff, jede gestohlene Ölquelle, jedes Kind, das unter dem Schweigen der Welt getötet wird … ist ein neuer Nagel im Sarg dieses barbarischen Systems.
Und morgen ist näher, als es scheint.
Hier geht es zur Berichterstattung von der Demonstration am 8. Mai in Essen