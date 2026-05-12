Der schöne Schein der Meinungsumfragen

Repräsentativität als schöner Schein

Teilnahmequoten liegen oft nur bei 10–20 Prozent. Wer antwortet, ist nicht repräsentativ für „die Deutschen“, geschweige denn die Arbeiterklasse. Online-Riversampling und Telefonumfragen verstärken die systematische Unterrepräsentation bestimmter Milieus – insbesondere Menschen mit wenig Einkommen und sehr stark Beschäftigte.

„Gewichtung“ der Roh-Ergebnisse soll angeblich helfen – aber wie gewichtet wird, entscheiden die Institute selbst, meist ohne es auch nur offenzulegen. Rainer Schnell kritisiert scharf: Die tatsächlichen Fehlerquoten liegen bei bis zu 5 Prozentpunkten – weit höher als die üblichen ±2–3, die Institute nennen. Dabei ist es ein kleiner Unterschied, ob eine Partei bei 2 oder 7 Prozent liegt. Das Wort „repräsentativ“ dient eher dazu, Leute zu beeindrucken.

Jedes Institut hat seine Lieblingsparteien

INSA zeigt die AfD regelmäßig höher, Forschungsgruppe Wahlen eher CDU/CSU-freundlich, Infratest dimap tendenziell grüner. Also alles neutral?

Sonstige und Unentschlossene – die unsichtbaren Verzerrer

Unentschlossene (oft 20–30 %) werden herausgerechnet, damit die Prozente schön auf 100 % kommen. Kleinere Parteien wie die MLPD werden praktisch nie einzeln abgefragt und verschwinden pauschal unter „Sonstige“. Der „Parteienmarkt“ wirkt dadurch bewusst kleiner und festgefahrener, als er ist.

Umfragen formen die Realität

Hohe Werte geben Parteien Medienpräsenz. Bandwagon- und Underdog-Effekte sowie taktische Leihstimmen sind die Folge. Besonders wichtig ist der Bandwagon-Effekt (Mitläufereffekt): Wenn eine Partei in Umfragen stark oder aufsteigend abschneidet, steigt ihre Unterstützung im Schnitt weiter an – weil Erfolg und die Aussicht auf Sieg psychologisch anziehend wirken. Studien bestätigen diesen Mechanismus: Der Bandwagon-Effekt schafft Aufwind (z. B. die AfD mit ihren hohen Umfragewerten) und beeinflusst die Wahlneigung.

Fazit

Die bürgerlichen Umfragen sind ein systematisches Werkzeug der Meinungsmanipulation durch Monopole, bürgerliche Medien und den bürgerlichen Staat. Umfragen verzerren bewusst die Wirklichkeit zugunsten bürgerlicher Kräfte: Hohe Umfragewerte für CDU/CSU oder AfD bzw. auch SPD, Linke erzeugen taktischen Zwang („Stimme für die MLPD ist eh verloren“) und richten sich gegen echte Bewusstseinsbildung für sozialistische Alternativen.