"Die Arbeiterklasse wurde im Stich gelassen und hat ihr Urteil gefällt" ...

In Wales kam die Labour Party hinter der walisischen Unabhängigkeitspartei Plaid Cumru und der faschistischen Reform UK gerade mal auf Platz drei. Wales war zuletzt eine Hochburg und sichere Bank für Labour. In Schottland erhielt die Unabhänigkeitspartei SNP wieder die meisten Mandate und stellt weiter die Regierung. Damit werden künftig in Wales, Nordirland und Schottland zum ersten Mal alle drei Regionen von Ministerpräsidenten regiert, die nicht den im britischen Parlament dominierenden Monopolparteien Labour oder den Konservativen angehören.

Bei den Kommunalwahlen in England musste die Labour-Party ebenfalls schwere Verluste hinnehmen, aber auch die Konservativen. Die faschistische Reform UK konnte deutliche Stimmengewinne erzielen, insbesondere auch in traditionellen Arbeitergebieten wie dem Großraum Manchester. In den Metropolen wie London und Edinburgh konnten die Grünen Zuwächse auf Kosten von Labour verbuchen. Viele ihrer Mitglieder und landesweit bekannte Unterstützer stammen aus der Bewegung um Jeremy Corbyn, die sich vor nicht allzu langer Zeit „links" von Labour abgespalten hat.

„Wir müssen wieder zur Partei der Arbeiterklasse werden", fordert händeringend die abgewählte Labour-First-Ministerin von Wales. Aber dieser Zug ist längst abgefahren. Keir Starmer hatte unter den Arbeitern als Technokrat und Freund der Kapitalisten von Anfang an kaum Rückhalt. Und hat Rentner, behinderte Menschen und chronisch Kranke attackiert. Er ist der vorläufig letzte britische Repräsentant eines krisenhaften Absturzes der europäischen Sozialdemokratie und ihres „modernen Reformismus", über die es im Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" (erschienen im Januar 2022) heißt:

„Die europäische Sozialdemokratie beruft sich (...) zu unrecht auf eine große marxistische Tradition, die sie gleichzeitig mit Füßen tritt. Das bleibt nicht ungestraft. Mit ihrem Verrat an den Arbeiterinteressen trägt sie Verantwortung für jahrzehntelange Resignation und Verunsicherung in der Arbeiterbewegung. Das gilt auch für die Hinwendung einer bedeutsamen Zahl von ehemaligen Wählern, Anhängern, Mitgliedern und sogar Funktionsträgern zu rechten vermeintlichen Protestparteien." (S. 104)