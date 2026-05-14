Die Nakba ist nicht vorbei – der Kampf geht weiter!

Die sogenannte Waffenruhe in Gaza verdient den Namen nicht. Der Genozid geht weiter. Das alltägliche Leben, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten der Palästinenserinnen und Palästinenser ist wie eine Neuauflage der Nakba, der Katastrophe. Israel zielt darauf ab, das palästinensische Volk auszuhungern und zu vernichten. Ein Großteil der Wasser- und Abwasserinfrastruktur ist immer noch zerstört, Krankheiten können sich leichter ausbreiten. Für Palästinenser wurde in Israel die Todesstrafe eingeführt.

Jeden Tag beweisen die Palästinenserinnen und Palästinenser jedoch auch ihren unglaublichen Lebenswillen und ihren Widerstand! Der Kampf geht weiter. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern leisten tagtäglich Unglaubliches. Wir sind stolz, Teil des Solidaritätspaktes zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und dem Al-Awda-Krankenhaus in Gaza zu sein! Wir werden nicht aufhören, in unseren Ländern die Solidarität zu organisieren, bis Palästina frei ist!