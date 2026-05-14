United Front
Die Nakba ist nicht vorbei – der Kampf geht weiter!
Das Konsultativkomitee der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) hat anlässlich des Nakba-Tags 2026 eine Erklärung veröffentlicht: "Die Nakba ist nicht vorbei – der Kampf geht weiter!" Rote Fahne News dokumentiert sie.
Anlässlich des Jahrestags der Nakba („Katastrophe“) am 15. Mai erklärt das Konsultativkomitee der Internationalen Antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung: „Wir haben Gaza und die Hunderttausendfache Vertreibung der Palästinenser mit dem Höhepunkt des 14./ 15. Mai 1948 ebenso wenig vergessen wie heute die palästinensische Bevölkerung in allen besetzten Gebieten! Wir kämpfen weiter für die Befreiung des palästinensischen Volkes von völkerrechtswidriger Besiedlung und Besatzung durch das zionistische Israel. Wir fordern das Recht auf Rückkehr!“
Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?
42 Seiten
5 €
Die sogenannte Waffenruhe in Gaza verdient den Namen nicht. Der Genozid geht weiter. Das alltägliche Leben, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten der Palästinenserinnen und Palästinenser ist wie eine Neuauflage der Nakba, der Katastrophe. Israel zielt darauf ab, das palästinensische Volk auszuhungern und zu vernichten. Ein Großteil der Wasser- und Abwasserinfrastruktur ist immer noch zerstört, Krankheiten können sich leichter ausbreiten. Für Palästinenser wurde in Israel die Todesstrafe eingeführt.
Jeden Tag beweisen die Palästinenserinnen und Palästinenser jedoch auch ihren unglaublichen Lebenswillen und ihren Widerstand! Der Kampf geht weiter. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern leisten tagtäglich Unglaubliches. Wir sind stolz, Teil des Solidaritätspaktes zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und dem Al-Awda-Krankenhaus in Gaza zu sein! Wir werden nicht aufhören, in unseren Ländern die Solidarität zu organisieren, bis Palästina frei ist!
- Für das Recht auf Rückkehr!
- Sofortiger Stopp des Genozid, der illegalen und völkerrechtswidrigen Besiedlung und Besatzung palästinensischer Gebiete!
- Öffnung der Grenzen für Lebensmittel, Medikamente, Hilfskräfte und die Solidaritätsbrigaden!
- Free Palestine und hoch die internationale Solidarität!
- Stärkt die United Front!