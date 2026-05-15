Durch das Mekka des Marxismus

Die Nachbarschaftsinitiative Aktiv und Solidarisch (AuS) Gohlis organisierte eine Stadtführung jenseits der üblichen Tourismuspfade.



Warum Leipzig auch als Mekka des Marxismus bezeichnet wird, wurde in den zwei Stunden sehr eindrücklich. Auf wenigen Quadratkilometern kreuzen sich hier verschiedene Schlüsselereignisse und Protagonisten der revolutionären Arbeiterbewegung.



Karl Marx war in Leipzig und hier wurden auch die beiden ersten Ausgaben seines Schlüsselwerkes "Das Kapital" gedruckt. Auch Friedrich Engels’ berühmte Schrift "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" erschien zuerst in Leipzig.



Karl Liebknecht wurde hier geboren und sein Vater Wilhelm sowie August Bebel verbrachten hier viele Jahre. Der russische Revolutionär Lenin redigierte hier den illegalen Druck der ersten russischen marxistischen Zeitung, der "Iskra".



Auch für die Frauenbewegung ist Leipzig eine Art Geburtsstätte, wurde doch von der Leipzigerin Luise Otto Peters die erste Frauenorganisation in Deutschland gegründet, der Allgemeine Deutsche Frauenverein. Weil sie in ihrer Zeitung revolutionäre Positionen vertrat, wurde damals Frauen überhaupt verboten, eine Zeitung herauszugeben. Franz Mehring und Rosa Luxemburg waren Redakteure der Leipziger Volkszeitung und die erste Gewerkschaft wurde hier gegründet – eine Vorläuferorganisation der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten (NGG), die sich deshalb auch als älteste Gewerkschaft Deutschlands bezeichnet. Auch der erste Flächentarifvertrag in Deutschland wurde in Leipzig geschlossen.



Standesgemäß endete die Führung vor dem Geburtshaus von Karl Liebknecht. Weil unser kompetenter Stadtführer auf ein Honorar verzichtete, konnten 38,50 Euro für das rote Krankenhaus in Gaza, die Al-Awda-Klinik, überwiesen werden. Der spannende Nachmittag endete in einem lauschigen Biergarten, denn auch dafür ist Leipzig bekannt