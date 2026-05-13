"Ein Dorf wehrt sich: Ich halte Deine Beurteilung für einseitig!"

Hallo, liebe Leserin oder lieber Leser aus Eisenach, Dein Leserbrief enthält wirklich interessante Informationen, gerade über die Rolle des kommunistischen Widerstands, die man so in diesem Film nicht bekommt. Das kann man kritisieren. Dennoch halte ich Deine Beurteilung für einseitig.



Ich habe den Film jetzt nicht nochmal gesehen, vielleicht ist mir was entgangen. Aber mich hat der Film positiv beeindruckt: ein Ausnahmefilm, weil die Arbeiter als Hauptdarsteller im antifaschistischen Widerstand erscheinen und die Kommunisten oder der Kommunist dabei eine entscheidende und positiv besetzte Rolle hat. Das sollten wir aufgreifen und die Erkenntnis weiterführen, nicht die Mängel betonen. Glückauf!

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