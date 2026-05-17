Entschlossene Solidarität mit dem kubanischen Volk

Am Ersten Mai demonstrierten in Kuba mehr als 500.000 Menschen vor der US-Botschaft gegen das vom US-Imperialismus seit Januar verhängte Öl-Embargo und übergaben sechs Millionen Unterschriften, die ein Ende des Embargos fordern - das sind rund zwei Drittel der kubanischen Bevölkerung. Die ICOR ist von Herzen solidarisch mit dem Widerstand des kubanischen Volkes.

Wir haben bereits im März eine Resolution gegen das Öl-Embargo veröffentlicht. Das Embargo hat eine humanitäre Krise in Kuba ausgelöst. Strom- und Produktionsausfälle betreffen das ganze Leben der Menschen und untergraben die Gesundheitsversorgung.

US-Präsident Trump drohte bereits in den Tagen vor dem 1. Mai mit einem "schärferen Vorgehen" und der "Übernahme" Kubas und verhängte noch am selben Tag schärfere Sanktionen, die sich gegen Verantwortliche in Wirtschaft, Politik und Verwaltung richten und gegen alle internationalen Banken und Institutionen, die mit ihnen Geschäftsbeziehungen haben. Angesicht dessen bekräftigen wir erneut unseren Aufruf, weltweit die Solidarität mit dem kubanischen Volk zu organisieren!

Hoch die internationale Solidarität!

Yankees raus aus Lateinamerika und dem Nahen Osten!

Nein zu Faschismus und imperialistischem Krieg!

Gegen die kapitalistisch-imperialistische Barbarei – verstärken wir den Kampf für den Sozialismus!

Die Erklärung steht hier auf der ICOR-Webseite mit den bisherigen Unterzeichnern zur Verfügung. Weitere Unterzeichnung ist möglich.