74. Todestag von Philipp Müller
Er starb bei einer Demo gegen die Wiederbewaffnung – stärkt die sozialistische Jugendbewegung!
Heute vor 74 Jahren wurde der junge Kommunist und Aktivist der Freien Deutschen Jugend, Philipp Müller, auf einer Friedensdemonstration von der Polizei in Essen erschossen. Die MLPD und der Jugendverband REBELL gedenken seiner und rufen in diesem Zusammenhang zur Stärkung der sozialistischen Jugendbewegung auf.
Hier geht es zu einem Artikel des Geschichtsfachredakteurs der Roten Fahne Redaktion, Dieter Klauth, zum Fall Philipp Müller.