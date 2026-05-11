Fernsehtipp: Die Saat des heiligen Feigenbaums

Ein preisgekrönter Film, dessen Aufführung im Ausland das faschistische Regime des Iran vergeblich zu verhindern versuchte.

Der Regisseur wurde zu einer Haftstrafe verurteilt und floh aus dem Iran. Er schreibt zu dem Film: „Was mich dazu brachte, die Saat des heiligen Feigenbaums machen zu wollen, waren meine Erfahrungen, als ich im Sommer 2022 erneut verhaftet wurde. Diesmal war mein Aufenthalt im Gefängnis anders, weil er zeitlich einherging mit den Anfängen der Jina-Proteste (Frau, Leben, Freiheit) im Iran. Andere politische Häftlinge und ich verfolgten den sozialen Wandel aus dem Gefängnis heraus. Während die Proteste signifikante Ausmaße annahmen, waren wir fasziniert von der Größe der Proteste und dem Mut der Frauen.

Gleich nach meiner Entlassung wollte ich mit meinem neuen Film beginnen, um diese Bewegung zu unterstützen. Während der Dreharbeiten hing die Angst, verhaftet zu werden wie eine dunkle Wolke über der Gruppe, aber am Ende war ihr Mut die treibende Kraft für uns alle, weiterzuarbeiten.“

Diesen Mut vermittelt der Film auch dem Publikum. Er wurde mehrfach ausgezeichnet: Cannes Spezial Jury Prize 2024; Deutscher Filmpreis – Bester Spielfilm 2025; Asian Film Award für das beste Drehbuch 2025