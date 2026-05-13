Rebellischer Urlaub im Thüringer Wald – Frühbucherrabatt bis 24. Mai

Dann werden Jugendliche, Kinder und Betreuer aus ganz Deutschland ihre Koffer packen und nach Truckenthal in Thüringen reisen!

Es gibt das Kinder- und das Jugendcamp mit altersgerechtem Programm. Gemeinsam ist ihnen der Geist der internationalen Solidarität, sich gemeinsam zu erholen statt allein abzuhängen; ein Programm, bei dem für alle etwas dabei ist; Früh- und Nachmittagssport, darunter ein professionelles Training von Kampfsport International; spannende Veranstaltungen gegen Drogen und den modernen Faschismus auf dem Jugendcamp; Musik, Tanzkurs und Liederabend am Lagerfeuer, Campkino; Ausflüge; und vieles, vieles mehr. Die Bevölkerung in der Umgebung laden wir herzlich zum Waldfest am 8. August ein.

2026 steht das Sommercamp unter dem Motto: „Das Al‑Awda-Krankenhaus wird leben!“ REBELL und ROTFÜCHSE sind Aktivposten gegen den Völkermord in Palästina und imperialistische Kriege im ganzen Nahen Osten. Was sind die Hintergründe, was können wir tun? Dazu gibt es einen Workshop und wir sind sehr stolz darauf, beim Al-Awda-Projekt mitzuhelfen. Die Versorgungslage in Gaza ist katastrophal. Obwohl offiziell 600 Lkw pro Tag nach Gaza kommen sollen, sind es nur 200. Wir werden das Projekt besser kennenlernen, eine Ausstellung und ein Straßentheater machen und es gibt einen Übersetzerworkshop.

Backpacking, Urlaub in größeren Gruppen oder für den kleinen Geldbeutel sind unter der Jugend gerade hoch im Kurs. Natürlich setzen wir uns auch kritisch mit Urlaubsvorstellungen auseinander, die auf Kosten anderer gehen. Wie ist das auf dem Sommercamp? Es wird zum Beispiel selbst auf- und abgebaut. Wer gemeinsam einen Meter lange Nägel in den harten Boden gehämmert hat, weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Die Abkühlung im Löschteich (direkt auf der Anlage) hat man sich damit verdient. Und am Ende steht ein tolles Großzelt auf dem Platz, das abends zur Disco wird oder auch mal zum Regenschutz. Einmal in der Woche gibt es Baueinsätze unter fachkundiger Anleitung. Dieses Jahr wollen wir mindestens die Hütten im Kinderdorf streichen und eine Halle instand setzen.

Eine Teilnehmerin vom letzten Jahr sagte: „Mir gefällt es hier, weil hier Zusammenhalt und positive Stimmung herrschen.“ Daran wollen wir noch viel mehr Menschen teilhaben lassen! Meldet euch an und nutzt den Frühbucherrabatt bis zum 24. Mai! Übernehmt Verantwortung im Küchen-Team, Service-Team, Öffentlichkeits-Team, Programm-Team und Sport-Team, als Kindergruppenleiter oder beim Aufbau! Macht Finanzaktivitäten für den Jugendhilfsfonds, damit auch alle hinfahren können, die hinfahren wollen!

Bei Anmeldung bis zum 24. Mai kostet die erste Woche 175 Euro, die zweite Woche 160 Euro, beide Wochen zusammen 320 Euro

Weitere Infos und Anmeldung hier