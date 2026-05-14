Fußball / Palästina-Solidarität

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Fußballstar Lamine Yamal schwenkt Palästina-Flagge

Bei der Siegesfeier des FC Barcelona schwenkte das 18-jährige Fußballtalent Lamine Yamal auf dem Bus begeistert die Palästina-Flagge. Sein deutscher Trainer Hansi Flick fand das zwar nicht gut. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellte sich dagegen hinter Yamal. Palästina habe ja "jedes Recht zu existieren".