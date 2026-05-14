Fußballstar Lamine Yamal schwenkt Palästina-Flagge

Auf dem Werbeflyer steht „Revierpark Nienhausen“. Da der Park groß ist, gab es dazu einzelne Rückfragen, wo genau das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen stattfindet.

Hier die genauen Angaben von der Homepage: 22. Internationales Pfingstjugendtreffen Revierpark Nienhausen – Freibad-Gelände Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen-Das Treffen findet auf dem großzügigen Gelände des Freibads im Gesundheitspark Nienhausen statt.

Eingang & Parkplatz:

Von der Feldmarkstraße (Straßenbahnschienen beachten).

Koordinaten des Eingangs: 51°30'16.1"N 7°04'03.3"E

Mit der Straßenbahn (Linie 107):

Ab Essen Hauptbahnhof → ca. 30 Min. (Richtung Gelsenkirchen Hbf)

Ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof → ca. 10 Min (Richtung Essen Ruhr)

Haltestelle direkt vor dem Eingang: „Revierpark Nienhausen, Gelsenkirchen“ (Endhaltestelle).

Bitte weist Interessierte darauf hin. Bis bald!