Gedenken an İbrahim Kaypakkaya

Anlässlich des 53. Jahrestags seiner Ermordung wird ihm am 16. Mai 2026 in Ludwigshafen Genossinnen und Genossen sowie Revolutionärinnen und Revolutionären im Rahmen einer gemeinsamen zentralen Veranstaltung gedacht.

Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Revolution gegen Imperialismus und Faschismus! Lasst uns am Gedenkabend für den kommunistischen Führer İbrahim Kaypakaya zusammenkommen!“ statt. Kaypakkaya rief bereits 1972 bei der Gründung der TKP-ML: „Jetzt hissen wir vor aller Augen eine Fahne in die Höhe. Wenn diese Fahne die rote Fahne des Proletariats sein soll, müssen alle Flecken, die ihr Rot trüben, mit ernsthaftem und sorgfältigem Eifer entfernt und verworfen werden.“ Das Organisationskomitee rief dazu auf: „Wir laden alle Arbeiter, Werktätigen, Freunde und Genossen zu der von uns organisierten Gedenkveranstaltung für den Genossen İbrahim Kaypakkaya ein“, und es wird erwartet, dass an dieser Veranstaltung über 2000 Menschen teilnehmen werden.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet in der Friedrich-Ebert-Halle, Erzbergerstraße 89, 67063 Ludwigshafen, statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Die MLPD wird an dieser Veranstaltung beteiligen

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung