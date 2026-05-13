Großbrand verwüstet Moskauer Kreml-Komplex in Izmailovo

Auf dem Werbeflyer steht „Revierpark Nienhausen“. Da der Park groß ist, gab es dazu einzelne Rückfragen, wo genau das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen stattfindet.

Hier die genauen Angaben von der Homepage:

22. Internationales Pfingstjugendtreffen Revierpark Nienhausen – Freibad Gelände Feldmarkstraße 201 45883 Gelsenkirchen

Das Treffen findet auf demgroßzügigen Gelände des Freibads im Gesundheitspark Nienhausen statt.

Eingang & Parkplatz: Von der Feldmarkstraße (Straßenbahnschienen beachten).

Koordinaten des Eingangs: 51°30’16.1″N 7°04’03.3″E

Karten-Links: • OpenStreetMap • Google Maps

Mit der Straßenbahn (Linie 107):

Ab Essen Hauptbahnhof → ca. 30 Min. (Richtung Gelsenkirchen Hbf)

→ ca. 30 Min. (Richtung Gelsenkirchen Hbf) Ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof → ca. 10 Min. (Richtung Essen Ruhr)

Haltestelle direkt vorm Eingang: „Revierpark Nienhausen, Gelsenkirchen“ (Endhaltestelle).

Bitte weist Interessierte darauf hin.

Bis bald!