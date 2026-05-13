Russland
Großbrand verwüstet Moskauer Kreml-Komplex in Izmailovo
Nächtlicher Brand in Kulturzentrum und Freizeitpark: Im Moskauer Kreml-Komplex in Izmailovo ist ein Großbrand ausgebrochen. Gebäude wurden beschädigt und Besucher mussten evakuiert werden. Als vorläufige Ursache des Brandes im Osten Moskaus geben die Ermittler einen Kurzschluss an. Der Brand zerstörte eine Fläche von 3000 m², verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine brandtechnische Untersuchung soll die Brandursache abschließend klären. Der Brand ereignete sich vor dem Hintergrund erhöhter Terrorangst in Moskau: Zwar hatten sowohl die ukrainische, als auch die russische Regierung um den 9. Mai herum eine dreitägige Waffenruhe vereinbart, die aber von beiden Seiten nur eingeschränkt geachtet wurde.