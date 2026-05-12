Heilbronn: Training im Wertwiesenpark – Endspurt zum Pfingstjugendtreffen

Der Jugendverband REBELL steht im Endspurt zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen, das vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird. Am Sonntag, 10. Mai, kamen Kinder aus Karlsruhe und Mannheim zu Besuch. Sie trainierten im Wertwiesenpark mit den Heilbronner Kindern der Kinderorganisation ROTFÜCHSE gemeinsam das beliebte „Schmierseifenspiel“ für die Spiele ohne Grenzen. Für die Anreise zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen wurden Fahrgemeinschaften gebildet und es wurden Eintrittsbänder verkauft.

In der Zwischenzeit haben sich im Kreisverband Heilbronn der MLPD weitere Initiativen entwickelt. Beim „Umwelt-Treffpunkt“ auf dem Pfingstjugendtreffen bieten Heilbronner Musiker einen Workshop zur Vorstellung von „Umweltsongs“ an. Der Jugendverband REBELL arbeitet an seinem Beitrag zum Songcontest „Dein Lied für Gaza“. Für das leibliche Wohl wird eine Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Heilbronn, Karlsruhe und Mannheim ein Pasta-Gericht anbieten.





Bereits am 3. Mai gab es ein lebhaftes Training für die „Spiele ohne Grenzen“, dem sich spontan einige Gaststudenten anschlossen. Beim „Kistenrennen“ mit Kindern und Jugendlichen kommt es auf Teamgeist und Geschicklichkeit an.

Mit jedem Training wächst die Vorfreude auf das Pfingstjugendtreffen.

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen