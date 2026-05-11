"Kein Bargeld – kein Problem, wir haben auch Kartenzahlung"

Tatsächlich wird inzwischen fast die Hälfte der alltäglichen Bezahlvorgänge bargeldlos abgewickelt. Bei den 18- bis 34-Jährigen verzichten laut Bundesbank 8 Prozent ganz auf Bargeld.



Darauf gibt es nun eine passende Antwort: mobile Kartenzahlung am Infostand. Modernere Handys können über die App "SumUp" als Kartenzahlgerät eingerichtet werden. Über die App gibt man dann den Betrag ein, hält die EC-Karte ans Handy und die Auszahlung erfolgt anschließend auf das hinterlegte Konto. Den so eingezahlten Betrag lege ich dann sofort in die physische Kasse am Stand, damit der Vorgang erledigt ist.



Auf diese Weise habe ich in den ersten sieben Monaten, seit ich dieses System nutze, monatlich im Durchschnitt 25 Euro eingenommen.



Natürlich muss man genau überlegen, wer diese Möglichkeit nutzt; denn es wird immer eine Kontoverbindung registriert, was vielleicht nicht jeder möchte. In vielen Fällen erweitert das aber unsere Möglichkeiten.