Kobanê-Brigaden: „So können wir uns den Aufbau des Al-Awda-Krankenhauses vorstellen“

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Dokumentation „Den Sieg sichern – Die internationalen Kobanê-Brigaden“, die wir uns zusammen angesehen haben. 2015 hatten 177 Brigadistinnen und Brigadisten in der zu 90 Prozent vom faschistischen IS zerstörten Stadt in wenigen Monaten gemeinsam mit den einheimischen Arbeitern ein Gesundheitszentrum aufgebaut.

Im Anschluss entwickelte sich eine intensive Diskussion über die Inhalte des Films. Besonders deutlich wurde für uns, dass viele der dargestellten Aspekte wie internationale Solidarität, kollektive Organisierung und der Zusammenschluss unterschiedlicher revolutionärer Kräfte auch zentrale Fragen unserer eigenen Arbeit in der Gaza-Soli-AG berühren. Für uns wurde deutlich: Das war mehr als ein humanitärer Einsatz.



Beeindruckend war der revolutionäre Geist: Die Aktivsten hielten bei über 40 Grad Hitze durch, viele lernten erstmals in ihrem Leben Tätigkeiten wie Zement- und Ziegelherstellung oder Mauern. Der Film hat uns nicht nur neue Perspektiven eröffnet, sondern auch konkrete Impulse gegeben, wie wir unsere Solidaritätsarbeit vor Ort und in der Zukunft weiterentwickeln können.



Dabei musste jedes leichtfertige Abenteurertum vermieden werden. Es wurde berichtet: Nach der Eröffnung des Gesundheitszentrums sind viele Flüchtlinge wieder in die Stadt zurückgekommen. Bis heute wurden mehrere Zehntausend Babys geboren. Zum Abschluss des Treffens haben wir zudem rund 70 Euro zusammengetragen, die aus vorherigen Spendenaktionen und Beiträgen stammen. Das Treffen war insgesamt produktiv und wir hoffen, dass es bei dem nächsten Treffen am Freitag, den 29. Mai um 18 Uhr in Emmerich mit der Arbeit so gut wie zuvor weitergeht.

Hier geht es zum Film "Den Sieg sichern!"