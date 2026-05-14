Kommt zum organisatorischen Vorbereitungstreffen für die "Spiele ohne Grenzen"!

Am Samstag, den 16. Mai, um 18 Uhr, findet das organisatorische Vorbereitungstreffen für die "Spiele ohne Grenzen“ im Jugendzentrum CHE in Gelsenkirchen-Horst, An der Rennbahn 2, statt.



Die "Spiele ohne Grenzen" sind ein spannender Bestandteil des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens, das in diesem Jahr vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird.



Auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen warten verschiedene Aufgaben im Rahmen der "Spiele ohne Grenzen" auf Helferinnen und Helfer: Für den Aufbau des Spielfeldes, als Schiedsrichter, als Mannschaftsbegleiter, für den Aufbau unseres Anmeldezeltes und die Anmeldung der Mannschaften usw. werden jede Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht. Kommt und packt mit an! Wir freuen uns auf Euch und auf das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen!



Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen.