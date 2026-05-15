Bolivien
La Paz: Zehntausende Bergarbeiter und Bauern protestieren
Seit Wochen entwickelt sich in Bolivien eine breite Streik- und Protestbewegung gegen die Politik des rechten Präsident Rodrigo Paz mit Streiks, Straßenblockaden und Demonstrationen. Der bolivianische Gewerkschaftdachverband COB hat zu Streik aufgerufen mit dem Ziel, Präsident Paz zu stürzen. Am Donnerstag gab es in der bolivianischen Hauptstadt Zusammenstöße, als die Polizei Tränengas einsetzte, um eine Menge von Bergarbeitern aufzulösen, die versuchten, in den Regierungspalast einzudringen. Der Widerstand von Bauern, Bergarbeitern, aber auch Lehrern richtet sich gegen hohe Treibstoffpreise, reaktionare Arbeitsmarktreformen und das Gesetz 1720, das die bäuerliche Landwirtschaft ruinieren würde.