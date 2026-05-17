"Lass die AfD doch mal machen" ist gefährlich

Die AfD richtet den Zorn auf Teile der Bevölkerung, statt auf das Kapital. Einige hoffen, es bleibt mehr für uns übrig, wenn Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld weniger bekommen. Aber hier lassen sie sich von der Demagogie der AfD beeinflussen. Erstens kann angesichts der gravierenden Arbeitsplatzvernichtung jeder arbeitslos und von Bürgergeld abhängig werden. Hier müssen wir fordern, volle Zahlung von Arbeitslosengeld 1 für die gesamte Zeit der Arbeitslosigkeit. Zweitens sollen die Konzerne, die riesige Gewinne scheffeln, mit einer umsatzbezogenen Sozialsteuer für alle Sozialausgaben aufkommen.

Die Politik der AfD wird von manchem verteidigt: „Die sind nicht gegen alle Ausländer. Wenn die arbeiten gehen und sich integrieren, habe ich auch nichts gegen sie.“ Wir müssen uns für das Recht auf Flucht auf antifaschistischer Grundlage einsetzen. Es ist doch der Imperialismus, der Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Außerdem würden viel mehr geflüchtete Menschen arbeiten, wenn sie nicht ewig auf eine Arbeitserlaubnis warten müssten. Durch die Blasen in den sozialen Medien wabert pausenlose Beeinflussung. Das erzeugt diffuse Ängste: „Du kannst ja nachts nicht mehr rausgehen.“ Der mutmaßliche Amokfahrer von Leipzig war Deutscher. Mehrere Migranten bzw. Flüchtlinge stellten sich seinem Auto in den Weg. Erschüttert das die Meinung „Viele Ausländer = hohe Kriminalität“? Bei den AfD-Anhängern leider nicht. Gegen diese „gefühlte Wahrheit“, die keine ist, dringt man nicht leicht durch. Aber man muss dranbleiben.

Die Stimmung unter den Leuten ist polarisiert, für oder gegen die AfD. Die arbeitende Bevölkerung muss um Arbeitsplätze und soziale Rechte kämpfen. Dazu muss sie die Ursachen der Probleme im Kapitalismus erkennen. Die AfD verbreitet das verlogene Argument: „Es ist doch keine Demokratie, wenn die AfD ausgegrenzt wird.“ Der moderne Faschismus der AfD ist die übelste Form der Herrschaft des Kapitals. Seit Donald Trump wieder Präsident der USA ist, geht er rücksichtslos gegen Kritiker und Kontrollinstanzen vor. Es gibt keinen Grund, das in Deutschland zu wiederholen. Das sehen viele Menschen so und beziehen Position gegen die AfD.