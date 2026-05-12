Schweiz
Luzern: Antifaschisten bieten «Mass-Voll» die Stirn
Am Samstag veranstaltete die rechte Organisation "Mass-Voll" in Luzern eine Kundgebung und Demo gegen die Verhandlungen mit der EU. An der Demo beteiligten sich auch eine Reihe von offen faschistischen Organisationen und Vertreter aus Bulgarien und Ungarn. Die Beteiligtenzahl lag unter 1.000. Ein breites breites Antifaschistisches Bündnis von Grünen, Linken, Antifa und Omas gegen rechts brachten 1.500 Menschen bei der Gegendemonstration auf die Straße.