Melbourne: Protest gegen Kürzungen bei Behinderten

Am Samstag fanden in mehreren australischen Städten Proteste gegen die Kürzungen der Labour-Regierung bei den Mitteln für Menschen mit Behinderung statt. In Melbourne nahmen rund 500 Menschen teil, in Sydney mehrere Hundert, während in Brisbane eine kleinere Kundgebung stattfand. Die Labour-Regierung kürzt die Mittel für das Nationale Versicherungssystem für Menschen mit Behinderung (NDIS) in den nächsten vier Jahren um mehr als 35 Milliarden Dollar – die größte Einzelkürzung bei einem Regierungsprogramm in der Geschichte. Bis zu 300.000 Menschen mit Behinderung sollen aus dem NDIS ausgeschlossen werden, und das unter Bedingungen, bei denen es keine Alternative dazu gibt. Bei den Kundgebungen sprachen Menschen mit Behinderung über die verheerenden Folgen.