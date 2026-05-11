Mexiko
Mexiko-Stadt: Tausende Mütter demonstrieren Gewalt
Tausende Menschen, angeführt von Müttern derjenigen, die während der jahrzehntelangen Drogengewalt verschwunden sind, marschierten am Sonntag in Mexikos Hauptstadt und protestierten gegen die Gewalt und Straflosigkeit, unter denen das Land leidet, während es sich auf die gemeinsame Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft vorbereitet. Gruppen von Müttern der Vermissten, die jedes Jahr am Muttertag demonstrieren, riefen Fußballfans dazu auf, sich ihnen anzuschließen, und erklärten in einer Stellungnahme: „Es gibt nichts zu feiern, denn die Mütter Mexikos bestreiten das schwierigste Spiel: das Spiel um Gerechtigkeit.“ „Mexiko, Meister im Verschwindenlassen“ stand auf Plakaten.