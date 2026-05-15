Nächstes Vorbereitungstreffen des Neckarfests

Liebe Freundinnen und Freunde des Neckarfestes, das am 27. Juni stattfindet. Wir laden euch zu unserem nächsten Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 20. Mai, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, ins ABZ-Süd, Bruchwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim, ein. Wir treffen uns im Frühstücksraum im 1. Stock.

Wir haben bereits drei attraktive Bands für das Abendprogramm gewonnen und wollen das Neckarfest besonders anziehend für Familien mit Kindern gestalten.

Höhepunkte sind in diesem Jahr das Jubiläum 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum, die Eröffnung des Jugendzentrums Clara und eine Gesprächsrunde zum Internationalen Umweltratschlag.

Wir geben euch einen Überblick über den Stand der Vorbereitung und werden gemeinsam in den Teams, das Programm, den Auf- und Abbau, die Verpflegung und vieles weitere planen.

Wir brauchen hierzu alle Leute, die Lust haben, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen, und die auch Neues lernen wollen.

Insbesondere suchen wir noch Verantwortliche für die Vorbereitung des Kinderprogramms, eines großen Flohmarkts und/oder einer Tombola sowie für ein Jedermann-Fußballturnier.

Wir planen u. a. eine Platzbesichtigung und organisieren das Aufstellen der Plakate.

Alle, die den Aufbau unterstützen wollen, können sich gerne für die Woche vor dem Neckarfest direkt melden. Hier finden wir für jede helfende Hand etwas.