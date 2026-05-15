Kenia
Nairobi: Polizeieinsatz gegen Antiimperialisten
Eine Demonstration am 12. Mai in Nairobi bildete den Höhepunkt eines zweitägigen Gegengipfels, der in Opposition zum offiziellen „Africa Forward Summit“ organisiert worden war und Aktivisten, Intellektuelle, Gewerkschafter, Studenten sowie antiimperialistische Organisatoren aus Kenia und dem Ausland zusammenführte. Die Teilnehmer des „Panafrikanismus-Gipfels gegen den Imperialismus“ kritisierten die Rolle Frankreichs in Afrika und äußerten Bedenken hinsichtlich Militarisierung, wirtschaftlicher Dominanz, Schuldenabhängigkeit, Rohstoffausbeutung sowie des fortbestehenden neokolonialen Einflusses auf dem gesamten Kontinent. Vorläufigen Berichten zufolge wurden bei dem Protest am 12. Mai 13 Personen festgenommen; darunter befanden sich internationale Delegierte aus Griechenland, Südkorea, Großbritannien und Frankreich sowie acht Aktivisten aus Kenia. Der friedliche Demonstrationszug wurde zudem von der Polizei mit Tränengas angegriffen.