Neuerscheinung: „Morgenröte" auf Farsi

Mit der nun vorliegenden Übersetzung auf Farsi kann und wird sich die Verbreitung erweitern - insbesondere in dem internationalen Brennpunkt des Nahost-Kriegs sowie natürlich unter Farsi sprechende Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland.

Zum Iran schrieb Stefan Engel darin schon 2011: "Zwar wendet sich der US-Imperialismus inzwischen gegen seine Zöglinge im Iran, aber nur, weil diese seinem Hegemonieanspruch entgegentraten und sich weigerten, ihr Land dem internationalen Finanzkapital zu öffnen. Doch den Widerstand des iranischen Volks konnte der faschistische Terror nicht brechen ...; der Faschismus ist auch im Iran der größte Feind der Massen, weil er das Herrschaftssystem der reaktionärsten Kräfte des Monopolkapitals ist. Es hat seine besondere Klassenbasis in einem Bündnis reaktionärer Teile der Bourgeoisie mit Großgrundbesitzern und religiösen Führern des Islam. Diese Herrschaft richtet sich direkt gegen das Streben der Völker nach nationaler und sozialer Befreiung, soll vor allem einen Damm gegen die sozialistische Revolution und den Fortschritt der Menschheit zu einer befreiten Gesellschaft errichten. Darin werden die Interessen des faschistischen iranischen Regimes und des Imperialismus identisch." (S. 255 f).

In diesem richtungsweisenden Werk - auch erschienen in der Reihe Revolutionärer Weg als Nr. 32 bis 34 - werden Schlussfolgerungen für die Strategie und Taktik der Vorbereitung der internationalen proletarischen Revolution gezogen. Bei allen Unterschieden der Klassenkämpfe in den einzelnen Ländern braucht das internationale Proletariat im Bündnis mit allen Unterdrückten einen gemeinsamen Bezugspunkt: die internationale sozialistische Revolution. Die Koordinierung und Revolutionierung des Klassenkampfs muss die fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Massenbewegungen und -organisationen zu einer internationalen Macht zusammenschließen, die dem imperialistischen Weltsystem überlegen ist. Die konkreten ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen eines jeden Landes müssen in der jeweiligen proletarischen Strategie und Taktik ebenso Berücksichtigung finden wie der allgemeine Bezug auf die internationale Revolution. So erscheint die internationale proletarische Strategie und Taktik als ein Orchester verschiedener proletarischer Strategien und Taktiken der revolutionären Arbeiterparteien in den jeweiligen Ländern.

Preis: 39 €, erhältlich beim Verlag Neuer Weg, Alte Bottroper Straße 42, 45356 Essen, E-Mail: verlag@neuerweg.de, Tel. 0201 25915; sowie bei den Agenturen von People to People