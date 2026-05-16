USA
New York: Tausende Eisenbahner treten in den Streik
Tausende Beschäftigte der Long Island Rail Road (LIRR) im US-Bundesstaat New York legten am frühen Samstagmorgen die Arbeit nieder; sie begannen damit den ersten Streik seit über 30 Jahren bei Amerikas verkehrsreichster Eisenbahngesellschaft und brachten den Betrieb vollständig zum Erliegen. Fünf Gewerkschaften, die mehr als 3.500 Beschäftigte – darunter Lokführer, Signaltechniker und Maschinisten – vertreten, riefen zu dem Streik auf, nachdem die Vertragsgespräche um angemessene Lohnerhöhungen mit der Metropolitan Transportation Authority, der staatlichen Behörde, die den Bahnbetrieb leitet, gescheitert waren. Die LIRR befördert täglich 300.000 Menschen.