Solidarität
Österreich: Starkes Zeichen bei der Befreiungsfeier in Mauthausen
Haim Bresheeth, Mitorganisator des Wiener Antizionistischen Kongresses, dessen Vater dokumentierter Mauthausenüberlebender war, begleitete als Ehrengast und mit Kuffiya und einem T-Shirt mit der bekennenden Aufschrift „Holocaust Survivor Descendant against Gaza Genocide“ den Zug in die Gedenkstätte.
Dort legte er gemeinsam mit Roba Darwish, Linzer Aktivistin palästinensischer Herkunft, Ernst Wolrab, ehemaligem Wiener Landessekretär des KZ-Verbandes und Nachfahren von NS-Verfolgten, Dalia Sarig, Mitbegründerin von „Not in Our Name“ und ebenfalls federführend beim Wiener Antizionistischen Kongress sowie beim Palästinakongress tätig, sowie mit der Solidarwerkstatt Österreich feierlich einen Kranz nieder, der die österreichische und die palästinensische Flagge trägt.
Damit wird symbolisch ausgedrückt, dass Gedenken nicht nur der Vergangenheit gilt, sondern sich auf die Gegenwart und deren Veränderung richtet, gegen Apartheid, Kolonialismus und rassistische Ideologien, gegen den Faschismus in jedem Gewand, getreu dem Mauthausen-Schwur.