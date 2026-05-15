Österreich: Starkes Zeichen bei der Befreiungsfeier in Mauthausen

Dort legte er gemeinsam mit Roba Darwish, Linzer Aktivistin palästinensischer Herkunft, Ernst Wolrab, ehemaligem Wiener Landessekretär des KZ-Verbandes und Nachfahren von NS-Verfolgten, Dalia Sarig, Mitbegründerin von „Not in Our Name“ und ebenfalls federführend beim Wiener Antizionistischen Kongress sowie beim Palästinakongress tätig, sowie mit der Solidarwerkstatt Österreich feierlich einen Kranz nieder, der die österreichische und die palästinensische Flagge trägt.

Damit wird symbolisch ausgedrückt, dass Gedenken nicht nur der Vergangenheit gilt, sondern sich auf die Gegenwart und deren Veränderung richtet, gegen Apartheid, Kolonialismus und rassistische Ideologien, gegen den Faschismus in jedem Gewand, getreu dem Mauthausen-Schwur.