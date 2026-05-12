Palästina-Solidarität: Ein bewegender Einstieg in unseren ersten Irland-Besuch

Das war ein bewegender Einstieg in unseren ersten Irland-Besuch, sodass wir eine Woche später wieder dort waren. Auch Freunde der ICOR¹ sind jede Woche dabei.

Beeindruckt haben uns die klaren Wortbeiträge und die Kultur auf der Auftaktkundgebung und die hervorragende Organisation. Ganz anders als häufig in Deutschland werden der Imperialismus des Staates Israel und die Unterstützung durch Trump offensiv beim Namen genannt und die Politik der irischen Regierung wird verurteilt. Eine Einladung unsererseits zum Internationalen Pfingstjugendtreffen stieß auf ernstes Interesse.

Die anschließende Demonstration startete mit 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wuchs beständig an. Sie war geprägt von wechselnden Parolen: