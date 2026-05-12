Antikommunistische Attacke
Polizei fahndet nach Täter an Horster Mitte
Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten, etwa 1,80 Meter großen und circa 30 bis 35 Jahre alten Faschisten, der am Samstag, dem 9. Mai, einen Angriff auf die Horster Mitte bei der Parteizentrale der MLPD verübt hat. Der Täter hat dunkle Kleidung, eine Brusttasche und ein Cappy getragen. Die Polizei wurde von einem Zeugen alarmiert. Zwei Schaukästen und ein Banner wurden von dem Faschisten zerstört. Der Vorfall ist ein Beispiel der in letzter Zeit deutlich zunehmenden Frequenz offen krimineller Attacken auf die MLPD, ihre Büdnispartner und auch fortschrittliche Menschen allgemein. Hinweise nimmt die Polizei auch telefonisch entgegen.