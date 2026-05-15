Stärken wir die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf!

Mehr als 700 000 Palästinenser und ihre Familien wurden 1948 in Verbindung mit der Gründung des Staates Israel aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben. Der Begriff „Nakba“, Arabisch für „Katastrophe“, bezeichnet diese verheerende Vertreibung. Am 15. Mai wird alljährlich in Verbindung mit aktuellen Anliegen weltweit dieser Katastrophe gedacht.

In diesem Jahr droht das Gedenken in der Sorge über die wachsende Zahl der militärischen Auseinandersetzungen, besonders im Mittleren Osten, unterzugehen. Aber all diese Kriege sind Teil des Kampfs der Imperialisten um die Neuaufteilung der Welt auf Kosten der Völker und um die Vorherrschaft der Imperialisten. Im Windschatten des Kriegs um den Iran greift das Netanjahu-Regime mit seinen Plänen für ein Groß-Israel noch das Westjordanland und den Libanon an und setzt seinen Genozid in Gaza fort.



Lasst uns den 15. Mai in diesem Jahr gerade nutzen, um unseren Kampf für die Freiheit Palästinas, gegen die Kriegstreiber Israel, USA und alle ihre Unterstützer höherzuentwickeln und den Solidarpakt der ICOR mit dem palästinensischen Befreiungskampf zu stärken, konkret das medizinische Gesundheitsnetzwerk Al Awda im Gazastreifen. Den Menschen in Gaza mangelt es aktuell besonders an Wasser und hygienischen Lebensverhältnissen.

Weltweit gibt es unter den Massen weiterhin eine starke Solidarität mit den Menschen in Gaza. Für den Solidarpakt der ICOR wurden bereits über 330.000 Euro an Spenden gesammelt, 169.000 Euro davon für den Bau eines Krankenhauses. 120 Brigadisten warten auf ihren Einsatz!

Nutzen wir den 15. Mai, um diese Unterstützung und unsere Vorbereitungen für den Bau des ICOR-Gesundheitszentrums zu stärken. Nutzen wir den Tag auch, um den Zusammenschluss der Revolutionäre weltweit im Kampf gegen den Imperialismus zu stärken!

Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf!

Sofortige Beendigung des Angriffskriegs der USA und des zionistischen Israel auf den Iran!

Entschlossener Kampf gegen den israelischen Expansionismus in Gaza, im Westjordanland und im Libanon!

Free Palestine!

Stärkt den Solidarpakt mit Al-Awda!

Hier gibt es die Erklärung als pdf-Datei mit allen Unterzeichnern (Stand: 14. Mai 2026)