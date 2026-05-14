Unterstützt die Offene Akademie auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen

Hintergrund ist, dass wir mit fortschrittlicher Wissenschaft und Literatur dazu beitragen wollen, dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Kriege, Umweltzerstörung oder faschistische Gefahr erkämpft werden kann. Dazu wenden wir uns an die breite Öffentlichkeit, insbesondere auch an Jugendliche. Insbesondere wollen wir Themen für die geplanten Arbeitsgruppen beraten und auch mit Interessierten über eine Offene Akademie-Tagung 2027 sprechen.

Dazu führen wir an dem Infopoint „Ausbildung und Bildung“ einen Infostand durch. Wir suchen gerne noch Interessierte, die das unterstützen wollen. Auch freuen wir uns über alle, die einfach mal vorbeischauen oder sich an Veranstaltungen, Workshops, Kultur, Sport und Bildung beteiligen wollen. Das vielfältige Programm ist auf der Homepage zu finden, es kommen auch noch weitere Aktualisierungen hinzu: https://pfingstjugendtreffen.de/

Eine besondere Aktivität auf dem Pfingstjugendtreffen ist die Beteiligung der Offenen Akademie an dem Erfahrungsaustausch zur Situation von Studierenden. Die Ankündigung „Studieren mit Perspektive, Arbeiten und gesellschaftliches Engagement – wie geht das?“ ist zu finden auf https://www.studierendenpolitischerratschlag.org/

Dazu arbeiten wir mit der Koordinierungsgruppe des Studierendenpolitischen Ratschlags zusammen. Dort werden wir auch unsere Vorschläge zur Förderung einer Bewegung fortschrittlicher Wissenschaft und Kritik an reaktionärer Pseudowissenschaft, Militarisierung und Repression an Hochschulen zur Diskussion stellen. Es ist dort auch ein weiteres Zoom-Treffen zur Vorbereitung am 18.5.2026 um 20 Uhr angekündigt.

Für die Mitarbeit am Stand freuen wir uns über Meldungen bei: info@offene-akademie.org

Dieser Text ist dem aktuellen News-Letter der Offenen Akademie entnommen.