Italien
Venedig: Streik und Demo für Palästina und Arbeiterrechte
Am 8. Mai blieben in Venedig mindestens 27 der 100 nationalen Pavillons der Biennale teilweise oder vollständig geschlossen, während Künstler im Rahmen eines 24-stündigen Streiks für Palästina und für Arbeiterrechte ihre Werke in der Hauptausstellung „In Minor Keys“ verhüllten oder veränderten. Ab 16:30 Uhr marschierten im Rahmen einer groß angelegten Protestaktion, die zeitlich auf den Streik abgestimmt war, Tausende von Menschen über die Via Garibaldi zum Arsenale und füllten die Straßen der Stadt mit palästinensischen Flaggen und Transparenten. Der heutige Streik ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen der „Art Not Genocide Alliance“ (ANGA) in Zusammenarbeit mit lokalen Aktivistengruppen wie Sale Docks, Mi Riconosci? und Biennalocene. Mindestens drei italienische Gewerkschaften schlossen sich dem Streik an und garantierten den streikenden Mitgliedern Schutz.