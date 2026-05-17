Veranstaltung: Freiheit für Eva und Ahmet! am 28. Mai

Die Journalistin Eva-Maria Michelmann und der Journalist Ahmet Polad wurden am 18. Januar 2026 in Raqqa von Truppen der syrischen Übergangsregierung (STG) festgenommen. Über drei Monate lang war unbekannt, wo sie waren und ob sie noch lebten. Gegenüber dem Auswärtigen Amt und einem hiesigen Anwalt leugneten die syrischen Behörden zunächst, die beiden zu kennen. Erst durch Informationen freigelassener kurdischer Gefangener wurde bekannt, dass beide inhaftiert wurden.

Kurdische Nachrichtenagenturen machten den Fall international bekannt, und auch hier in Deutschland berichteten zahlreiche Medien. Erst Ende April gab es einen Besuch von jemandem aus dem deutschen Konsulat bei Eva im Gefängnis. Einen weiteren Besuch gab es bisher nicht, und es ist auch nicht klar, in welchem Gefängnis sich Eva mittlerweile befindet. Auch wo Ahmet festgehalten wird, ist unbekannt. Familien und Anwälte hatten bisher keinerlei Möglichkeiten des Kontakts zu den beiden Journalist:innen.

Das Auswärtige Amt gibt an, Eva konsularisch zu betreuen und sich zu kümmern. Ergebnisse sehen wir bisher leider nicht. Es muss davon ausgegangen werden, dass es beiden Journalist:innen physisch wie psychisch schlecht geht, da sie sich in Isolationshaft befinden, was eine Form von Folter bedeutet. Mittlerweile konnte anwaltliche Unterstützung auch in Syrien organisiert werden.

Bei der Veranstaltung wird Evas Mutter ausführlich über Hintergründe und das weitere Vorgehen zur Befreiung von Eva, Ahmet und weiteren gefangen gehaltenen Journalist:innen berichten. Außerdem möchten wir Spenden sammeln für die anwaltliche Vertretung von Eva und Ahmet in Syrien.

Rotraut Hake-Michelmann & Deutsch-kurdisches Kulturhaus e.V.