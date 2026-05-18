Veranstaltung gegen die modernen Faschisten von "Zentrum Automobil"

Deshalb war eine Veranstaltung der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (IAC) in Ingolstadt eine spannende und lehrreiche Sache. Die Referenten, beide kämpferische Kollegen aus dem Vertrauenskörper der MAN Nürnberg, führten aus, wie moderne Faschisten vorgehen bei ihrem Versuch, den Einfluss der IG Metall zurückzudrängen und perspektivisch die Gewerkschaften zu zerschlagen.

Bei den Betriebsratswahlen auch in Ingolstadt haben sie ihre Ziele nicht erreicht. Mit 3,7 % der Stimmen erhielten sie zwei Sitze. Dennoch zwei Sitze zuviel, mit denen sie ihr Gift in der Belegschaft verbreiten können. Die IG Metall stellt sich dagegen. Ein Kollege schlug vor, diese Veranstaltung der Vertrauenskörperleitung anzubieten. Die Broschüre "Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern" analysiert das am Beispiel der faschistischen Betriebsgruppe "Zentrum Automobil" bei Mercedes-Benz. Die Broschüre ist eine gute Grundlage für den Vortrag und um in die Offensive zu kommen gegen Zentrum und AfD.