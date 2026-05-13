Villa International steht zum Verkauf

Dort heißt es unter anderem: „Die MLPD trennt sich von ihrer ‚Villa International' in Reichenbach. ... Bei einem Görlitzer Immobilienunternehmen ist das Denkmal zu finden. Kostenpunkt: 330.000 Euro. ... Wofür die Partei steht, ist in deren mehrseitigem Parteienprogramm nachzulesen. Von einer 'sozialistischen Weltrevolution' ist da unter anderem die Rede und von dem Ziel des 'weltweiten Kommunismus.'"

Hier der Link zum - leider kostenpflichtigen - Artikel in der Sächsischen Zeitung.

Kostenfrei die Antwort, die Peter Weispfenning als Pressesprecher der MLPD zuvor auf die Fragen der Redaktion formuliert hatte:

„Die Villa International (frühere Lingner-Villa / Lingnau-Villa) gehört zur stadtbildprägenden Architektur von Reichenbach/Oberlausitz. Sie befindet sich auf einer Anhöhe über dem Ort. Umgeben von einem parkähnlichen Grundstück mit altem Baumbestand bietet sie einen beeindruckenden Weitblick über die Dächer der Stadt bis ins Dreiländereck.

Als historisches Juwel – bekannt als „Haus mit den 50 Fenstern" – mit großzügigen Räumen und charmanter Gründerzeit-Architektur strahlt die Jugendstil-Villa Ruhe, Weite und eine inspirierende Atmosphäre aus.

Die Villa International gehört zum Immobilienbestand des VVV Horster Mitte e.V., der die Objekte der MLPD treuhänderisch verwaltet. Um das Jahr 2010 wurde das Anwesen als Erbschaftsobjekt übernommen. In hunderten unentgeltlichen Arbeitsstunden (Subbotniks) konnte die Villa erhalten und teilweise renoviert werden. Gerade wegen ihrer Lage direkt an der Grenze zu Polen lag sie der MLPD besonders am Herzen. Hier entstanden in den letzten Jahren erste deutsch-polnische Freundschaftsprojekte. Gerne wurde die Villa auch für Studienaufenthalte genutzt.

Mit einem weinenden Auge hat sich der VVV Horster Mitte nun zum Verkauf entschlossen. Zum einen flossen die ursprünglich anvisierten Fördergelder nie. Vor allem aber möchte der Verein seinen Immobilienbestand straffen und bei allen verbleibenden Objekten die energetische Sanierung konsequent zu Ende führen – mit Photovoltaik, Wärmepumpen und weiteren Maßnahmen. Das bindet große finanzielle Mittel.

Das Objekt wird über einen Makler angeboten. Es gibt bereits ernsthaftes Interesse. Wir würden uns über weitere Interessenten freuen, die dieses besondere Anwesen zu schätzen wissen. Über weitere Immobilien im Landkreis Görlitz verfügen wir nicht."

Hier können Kaufinteressenten das Angebot zur Villa finden: https://www.immowelt.de/expose/85ed46f7-0ea3-4096-aff4-e1c8ab6d75a5