Warum ich für die theoretische Arbeit der MLPD spende

Reich an Erkenntnissen für unsere Überzeugungsarbeit. Sein Name verspricht: Was draufsteht, ist auch drin:



Er setzt sich kompromisslos mit der desaströsen bürgerlichen Ideologie auseinander und übt daran fundierte Kritik aus marxistisch-leninistischer Sicht. Seine klaren, wissenschaftlichen Analysen und Prognosen orientieren auf die revolutionäre Überwindung des Imperialismus. Er ist eine unverzichtbare Hilfe und Inspiration für die tagtägliche revolutionäre Kleinarbeit. Als Streitschrift mit wissenschaftlicher Polemik ist er ein Handwerkskasten für den Kampf gegen die kleinbürgerliche Denkweise – für die marxistisch-leninistische Jugend- und Frauenarbeit, den systematischen Aufbau der MLPD, die internationale Vereinheitlichung der revolutionären und Arbeiterbewegung.

Vor fast 50 Jahren studierte ich zum ersten Mal den RW. Ich war begeistert, weil er mir eine große Hilfe war, mit Einflüssen aus der SPD und der kleinbürgerlichen ML-Bewegung fertig zu werden. Das stärkte meine Orientierung auf den revolutionären (Aus-)Weg – bis heute. Dabei ist wichtig, die RWs kritisch-selbstkritisch zu studieren, nicht nur als Buchwissen anzueignen. So sind sie eine unverzichtbare Hilfe zur Erlernung der bewussten Anwendung der dialektischen Methode und zur Selbstveränderung. Ich versuche auch anderen, vor allem jungen Genoss/innen, den wertvollen Gehalt des theoretischen Organs näherzubringen.



Es gibt wohl kaum ein Buch, das uns ermöglicht, derart hinter die staatlichen und gesellschaftlichen Kulissen zu schauen und die Gesetzmäßigkeiten des Systems mit seinen Krisen und verbrecherischen Kriegen zu verstehen. Zugleich stärkt es den revolutionären Optimismus, selbst und organisiert aktiv zu werden für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, den echten Sozialismus! Deshalb ist jede Spende für die RW-Redaktion auch eine echte Zukunftsinvestition!

Hier kann für die theoretische Arbeit der MLPD in der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG gespendet werden

Hier geht es zur Homepage des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG (RW)

Hier geht es zu einem Interview mit Stefan Engel, dem Leiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG (RW) zu 50 Jahren RW