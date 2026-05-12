Warum nach Gelsenkirchen zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen?

Wer nur Musik hören, tanzen, mit Freunden feiern und neue Freunde finden will, kann das sicher auch bei anderen Events. Aber das Pfingstjugendtreffen ist eben mehr: „Die internationalen Pfingstjugendtreffen sind eine Bewegung für die Zukunftsinteressen der Jugend. Wir sind ein Zusammenschluss von Jugendgruppen, Jugendverbänden und Jugendvertretungen, Bands, Vereinen, Sportgruppen, Jugendhäusern, Parteien, Organisationen und zahlreichen Einzelpersonen.“ (Homepage des Internationalen Pfingstjugendtreffens)

Man kann bei den „Spielen ohne Grenzen“ oder beim Fußballturnier die Kräfte messen. Dabei geht es um die Freude am Sport, internationale Solidarität und Völkerfreundschaft und es gilt das Motto „Freundschaft im Wettkampf“ und nicht Konkurrenzkampf, Einzelkämpfertum und Geschäftemacherei.

Die Abende gehören der Musik, antifaschistisch, internationalistisch, kämpferisch, optimistisch für die Zukunftsinteressen der Jugend. Man darf gespannt sein auf die neuen Lieder aus dem Songcontest „Dein Lied für Gaza“. Die Gaza-Solidarität ist auch Thema eines workshops und von Gesprächsrunden.

Die Tage sind gefüllt mit einer Vielzahl weiterer Workshops und Gesprächsrunden an der ganzen Bandbreite der Jugendbewegung: Was tun gegen Arbeitsplatzvernichtung und Nichtübernahme nach der Ausbildung? Nein zur Wehrpflicht und Weltkriegsvorbereitung! Globale Umweltkatastrophe – mit welcher Strategie retten wir die Erde? Wie wehren wir uns gegen Repressionen, im Betrieb, an den Schulen, auf der Straße? Was tun gegen Kinderarmut? Wie können wir den Faschismus weltweit wirkungsvoll bekämpfen? Und vieles mehr.

An all diesen Fragen ist die Jugend aktiv. Und viele machen sich Gedanken, wie ihre Zukunft aussehen soll. Immer öfter erschallt bei Aktionen und Demos die Losung „Jugend-Zukunft-Sozialismus“! Das Pfingstjugendtreffen steht auch gerade dafür zu diskutieren, wie wir die vielen Einzelkämpfe bündeln und wie eine Zukunft jenseits des Kapitalismus aussehen soll, was wir unter Sozialismus verstehen und wie wir da hinkommen: Wir brauchen eine sozialistische Jugendbewegung. Das wird auch Thema bei einer Veranstaltung mit Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD, am Sonntagmorgen um 11 Uhr sein. Den Auftakt des Internationalen Pfingstjugendtreffens bildet die traditionelle Zukunftsdemo.

Das Internationale Pfingstjugendtreffen - das werden drei unvergessliche und sicher zukunftsweisende Tage! Auch eine vielseitige Verpflegung gehört natürlich dazu, da ist für jeden, was dabei.

Also: Sei dabei!

Informiert euch über das weitere Programm, die Regeln und was ihr sonst noch wissen wollt auf der Homepage des Pfingstjugendtreffens. Hier findet ihr auch alle Informationen darüber, wo ihr selbst noch mit anpacken könnt. Helft mit, Spenden zu sammeln (Spenden sind auch über betterplace möglich). Und für die Anfahrt – meldet euch bei der nächsten Gruppe von REBELL oder MLPD. Für diejenigen, die sich die Teilnahme finanziel nicht leisten können, hat die MLPD den Jugendhilfefonds eingerichtet, für den wiederum diejenigen, die es sich leisten können, hier spenden können. Gemeinsam lösen wir jedes Problem!