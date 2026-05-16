Neuseeland
Wellington: "School Strike 4 Climate"
Rund 500 Schüler schwänzten am Freitag in Wellington die Schule, um zum Parlament zu ziehen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu fordern. Zeitgleich wurde in Christchurch ein ähnlicher Marsch organisiert. Die Demonstranten forderten die Regierung auf, das Verbot der Öl- und Gasexploration wieder einzuführen, den öffentlichen Nahverkehr für unter 25-Jährige kostenlos zu gestalten, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und das Gesetz über beschleunigte Genehmigungsverfahren (Fast-Track Approvals Act) aufzuheben.