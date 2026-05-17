Internationales Pfingstjugendtreffen
Zöpfchen flechten nach afrikanischer Mode auf dem Kinderfest
Beim Kinderfest auf dem Pfingstjugendtreffen wird es für zwei Stunden die Möglichkeit geben, dass Kinder sich nach afrikanischer Mode Zöpfchen flechten lassen. Noch ein Grund mehr, vorbeizukommen! PS: Wer diese Kunst auch beherrscht und mitmachen möchte, kann sich gerne melden! Das Kinderfest findet am Sonntag, 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen statt. Zwischen 13 und 17 Uhr ist für das Kinderfest freier Eintritt.
Ladet alle ein zum großen Kinderfest auf dem Pfingstjugendtreffen!