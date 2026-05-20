A100 stoppen: Aktiven Widerstand zu entwickeln ist nötig!

„...vor genau 17 Jahren, am Sonntag, den 17. Mai 2009, haben wir etwas geschafft, das viele für unmöglich hielten: Die Berliner SPD stimmte auf ihrem Landesparteitag mit 118 zu 101 Stimmen gegen die Verlängerung der A100 von Neukölln nach Treptow.

Vor der Max-Taut-Aula in Lichtenberg, wo der Parteitag stattfand, hatten wir unter dem Motto „Die A100 stinkt, Mediaspree stinkt uns schon lange – wir stinken zurück!“ eine große Protest-Grill-Demo organisiert.

Während wir draußen demonstrierten, geschah das Unglaubliche: Die Berliner SPD stimmte gegen die Verlängerung der A100! Zuvor hatte bereits Die Linke dagegen Stellung bezogen.



Nach Jahren intensiven Protests, der viele von uns an die Belastungsgrenze gebracht hatte – wie eine riesige Rad-Skater-Demo kurz zuvor –, schien der Erfolg endlich greifbar.

Ich erinnere mich noch genau an dieses Gefühl:

Wir haben den 16. Bauabschnitt der A100 gestoppt!

Eigentlich der perfekte Moment, um zu feiern. Doch so ganz sicher waren wir uns nicht. Ein leises Bauchgefühl blieb …

Denn trotz dieses politischen Erfolgs liefen die Planungen im rot-roten Senat hinter verschlossenen Türen weiter – wie 2006 von SPD und Linkspartei im Koalitionsvertrag beschlossen, ohne echte Bürgerbeteiligung und ohne Berücksichtigung der Beschlüsse ihrer eigenen Parteitage!

Es folgte ein bitterer Siegeszug fauler Betonpolitik:

26. Juni 2010: Die Berliner SPD stimmt auf ihrem Landesparteitag mit 113 zu 108 Stimmen für den Weiterbau der A100, nach Druck von Klaus Wowereit.

27. August 2025: Der 16. Bauabschnitt der A100 wird eröffnet – 3,2 Kilometer Asphalt für über 720 Millionen Euro (ursprünglich geplant: 312 Millionen). Das sind 225.000 Euro pro Meter.

Seitdem herrscht rund um den Treptower Park massives Verkehrschaos. Die Zahl der Verkehrsverstöße hat sich dort vervielfacht.

September 2025: Ein fünfjähriger Junge wird in Friedrichshain durch den Ausweichverkehr der A100 auf seinem Fahrrad schwer verletzt.



Diese Erfahrung hat uns eines gelehrt: Ein politischer Teilerfolg reicht nicht aus.



Wenn wir uns zurücklehnen, rollen die Bagger weiter. Nur dauerhafter Druck von der Straße kann den Beton-Irrsinn stoppen. Und genau deshalb müssen wir wieder laut werden.“