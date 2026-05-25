AfD-Brandmauer
Ex-SPD-Ministerpräsident rät zur Zusammenarbeit mit AfD
Der frühere SPD-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig, forderte seine Partei auf, sich auch auf von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen einzulassen. Den Ausweg aus drastisch abgestürzten Umfragewerten und Wahlergebnissen für die SPD, sieht er also in einer Zusammenarbeit mit der faschistischen AfD. Ein Verbot von faschistischen Parteien, wie auch der AfD, ist dringend geboten und erforderlich. Das sehen auch viele Mitglieder der SPD so und laufen berechtigt Sturm gegen Vorschläge, wie die von Albig .