Angriff auf Rente
Wirtschaftsministerin Reiche will chinesische Verhältnisse
Gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger plaudert Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU über einen Punkt, der ihr zur Renten-“Reform“ vorschwebt. Sie fordert einen „Stopp von Frühverrentungsprogrammen“. Das Beschäftigte laut offizieller Statistik in Deutschland im Schnitt 1337 Stunden pro Jahr arbeiteten, während es China rund 2000 Stunden seien, nimmt sie zum frech zum Anlass, „darüber nach(zu)denken, wie wir das Arbeitsvolumen steigern“. Geflissentlich verschweigt sie bei ihrer Forderung nach chinesischen Verhältnissen zum Arbeitszeitvolumen unter anderem, dass es in China gesetzlich erst ab 10 Jahren Berufserfahrung mehr als 5 Tage bezahlten Urlaub gibt und erst nach 20 Jahren überhaupt 15 Tage.