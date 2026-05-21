Brief aus Palästina

Aus Palästina erreichte uns dazu dieser Brief:

"Danke für eure Aktion und dafür, dass Ihr an uns denkt. Das hilft uns moralisch sehr.

Seit dem 7. Oktober haben wir hier in der Westbank mit hauptsächlich mit zwei zugespitzten Herausforderungen zu kämpfen:

Die außer Kontrolle geratene Gewalt der israelischen Siedler.

Die sehr schwierige wirtschaftliche Lage in der Westbank aufgrund der Sperrung der palästinensischen Steuergelder von dem rechtsradikalen israelischen Finanzminister Smotrich. Diese Sperrung macht die Auszahlung der Gehälter unmöglich. Das läuft schon seit vielen Jahren so und auch vor dem 7. Oktober.

Viele Grüße"

Hier der Artikel über die Aktion in Zwickau.