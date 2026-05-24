CDU/CSU-Fraktionschef Spahn - "Staatliche Leistungen absehbar nicht erhöhen"

Eine 13-köpfige Kommission erarbeitet derzeit Vorschläge für Änderungen bei der Rente. Sie will die Ergebnisse im Juni vorlegen, am 30. Juni findet der Koalitionsgipfel statt, auf dem die Spitzen von Union und SPD Beschlüsse fassen wollen. Die BILD-Zeitung preschte vor, die Kommission habe sich auf eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 67 auf 70 Jahre geeinigt sowie auf eine weitere Absenkung des Rentenniveaus ab 2031 von bisher 48 auf 46 Prozent. Andere beteiligte Politiker widersprachen dem. Für Anfang Juli werden bundesweit Proteste vorbereitet, so am 4.Juli die "Ruhrpott Rebellion" in Duisburg. Im Rahmen der "Ruhrpott Rebellion" sind in den ersten beiden Juli-Wochen weitere Demos in Essen, Gelsenkirchen, Dortmund und Bochum geplant.